Post-Chido : Accompagnement des entreprises par Bpifrance

La Banque publique d’Investissement Bpifrance annonce intégrer le dispositif d’accompagnement des entreprises mis place par l’Etat à travers le guichet unique.

Tout d’abord, Bpifrance propose à ses clients ayant contracté un prêt, de bénéficier d’une suspension du remboursement de leurs échéances en capital pouvant aller jusqu’à 6 mois. Un traitement « au cas par cas » des dossiers et sur demande argumentée de l’entreprise adressée directement au contact Bpifrance habituel de l’entreprise ou à l’adresse suivante : mayotte@bpifrance.fr. Même démarche auprès des banques locales qui seront accompagnées dans leurs renégociations d’encours de crédits historiquement accordés aux entreprises de Mayotte et ayant à l’origine bénéficié de la garantie de Bpifrance.

Le Fonds de garantie « Renforcement de Trésorerie » : Pour l’année 2025, Bpifrance autorise une garantie des prêts bancaires jusqu’à 70% pour les entreprises mahoraises rencontrant, ou susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelle.

Le Fonds de garantie « Financements spécifiques à court terme des PME et TPE » : pour l’année 2025 et pour le territoire de Mayotte, Bpifrance pourra couvrir le financement du cycle d’exploitation par le biais de sociétés d’affacturage.

Le Financement Court Terme : afin de mobiliser des créances commerciales domestiques et d’obtenir des avances de trésorerie pour financer les délais de règlement des grands donneurs d’ordre, pour la trésorerie immédiate.

Le Prêt Développement Outre-Mer (PDOM) : ce prêt moyen terme jusqu’à 7 ans et 2 ans de différé d’amortissement en capital, permet de financer aux côtés de la banque de l’entreprise, les dépenses matérielles et immatérielles ainsi que les besoins en fonds de roulement liés aux investissements de reconstruction.Le PDOM bénéficie d’un soutien de l ’Etat et n’est assorti d’aucune sureté réelle ni de garantie personnelle

La Création d’entreprise : les dispositifs (prêts d’honneur, garantie) et les réseaux d’accompagnement membres de Cap Créa (ADIE, Initiative Mayotte, BGE, Oudjerebou), riches de leurs spécificités et expertises, apportent un continuum de solutions (de la sensibilisation au rebond…) pour favoriser les réussites entrepreneuriales dans toutes leurs diversités notamment dans les quartiers prioritaires.