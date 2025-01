Les Mycéliades, le festival national de science-fiction au Pôle Culturel et à la médiathèque de Chirongui

Le festival national de science-fiction, les Mycéliades, revient pour une 3e édition du 1er au 16 février 2025 dans plus de 70 villes, cinémas et médiathèques et parmi eux Le Pôle Culturel et la Médiathèque de Chirongui.

Cette année, la thématique bien connue de l’univers de la science-fiction est l’intelligence artificielle. Les deux structures culturelles vous proposent ensemble un programme riche avec des diffusions de film classiques, des animations, des ateliers, un concours, un quizz…

Vous trouverez également toute la programmation sur :

www.polecultureldechirongui.com ou www.myceliades.com/#villes