Les Vautours de Labattoir célébrés après leur victoire historique

A peine sortis de l’aéroport, mercredi 29 janvier, les joueurs des Vautours de Labattoir ont été accueillis comme des champions par une centaine de personnes venues les féliciter, après leur victoire en 16ème de finale de coupe de France de basket-ball samedi dernier face à Gennevilliers, 76-79.

Sur un rythme de mgodro accompagné de mbiwis et de chants traditionnels, danseurs et danseuses ont fait une haie d’honneur aux joueurs qui ont affiché un large sourire, contents d’être de retour à Mayotte pour fêter la victoire. Un résultat historique puisque c’est la première fois qu’un club mahorais arrive à battre une équipe de Nationale 2, deux niveaux au-dessus du championnat de pré-nationale dans lequel évoluent les Vautours.

« Toutes les générations prennent exemple sur eux »

« Ils représentent tout Mayotte et toutes les générations prennent exemple sur eux, donc on est venu les soutenirs« , explique Anziza Abdallah, vice-présidente de l’association culturelle Loulou y’a Labattoire qui a organisé les danses avec d’autres associations de Petite-Terre, Kinga Folk, Mawa fleur des îles et Chigoma Wana Wa Labattoir. « Après Chido, on avait pas prévu d’évènements de ce genre avant la fin du Ramadan, mais là avec leur victoire on est obligé de les célébrer comme il se doit », continue la jeune femme.

« On ressent beaucoup de fierté, les joueurs c’est notre famille », remarque Mari Zaharia Salim, dont le frère Harry joue dans l’équipe. Devant elle, est écrit en grand sur une pancarte, « Merci d’avoir porté fièrement haut les couleurs de Dzaoudzi-Labattoir et de Mayotte. Vous êtes notre fierté ». Des sentiments et une célébration qui font du bien, après ces dernières semaines difficiles suite au passage de Chido.

« On souhaite retrouver un semblant de vie après le cyclone et cela se caractérise par cette victoire ! », note le maire de Dzaoudzi, Mikidache Houmadi, « et quand les Vautours gagnent c’est Mayotte qui gagne ».

Unis par l’objectif d’apporter de la joie à Mayotte

« A la fin du match j’ai ressenti une joie énorme », raconte Soixe, le capitaine de l’équipe, après avoir posé pour quelques photos, « tous les joueurs avaient à cœur d’aider Mayotte et d’apporter de la joie aux Mahoraises et aux Mahorais. On était tous unis par ce même objectif ».

Et si l’heure est à la fête, les joueurs comme les supporters savent qu’il va falloir réitérer l’exploit en 8ème de finale, le 15 février prochain face à Cergy-Pontoise, une autre équipe de Nationale 2. « On profite maintenant mais dès demain on se remet au travail ! », insiste Soixe, l’ailier des Vautours.

Les joueurs vont s’entraîner à Mayotte avant de partir une semaine avant le match, comme ils l’avaient fait pour le tour précédent, afin de se mettre dans une « bulle » et profiter d’une préparation optimale dans l’Hexagone. Ils pourront à nouveau compter sur le soutien inconditionnel des Mahorais, qu’ils soient dans la salle ou derrière leurs écrans. Et comme l’a souligné Maria, supportrice absolue de l’équipe, « rien n’est impossible avec les Vautours ! ».

Victor Diwisch