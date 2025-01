Journée de nettoyage du centre-ville de Mamoudzou ce vendredi

La Ville de Mamoudzou, la CADEMA et le Conseil départemental organisent une journée de nettoyage du centre-ville ce vendredi 31 janvier 2025, de 7h à 12h, afin d’évacuer le maximum de déchets de l’espace public et d’améliorer rapidement le cadre de vie des habitants et des usagers.

A cette occasion, les services de la Ville seront fermés pour que les agents participent au nettoyage à l’exception de la police municipale et des services de sécurité, des ATSEM et des vacataires, et de l’antenne de l’état civil pour la déclaration au CHM et de l’astreinte décès joignable au 0639 28 28 67.