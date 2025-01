Les élus de la CADEMA préparent les semaines à venir après le passage de Chido

Le cyclone Chido, par son intensité exceptionnelle et ses conséquences dévastatrices a entraîné de nombreux dégâts. Face à cette situation sans précédent, la Communauté d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou a engagé des actions immédiates avec ses communes membres pour le nettoyage et le ramassage des ordures notamment.

Un début d’année difficile mais une mobilisation remarquable des agents

Le premier Vice-président en charge de la propreté communautaire et du développement durable, Ambdilwahedou Soumaïla, s’est dit très fier des agents de la CADEMA par le travail qu’ils ont effectué en dépit de conditions très difficiles et a tenu publiquement à les remercier. « Cette année 2025 commence difficilement… mais je tiens à saluer l’engagement des agents qui ont été remarquables. Ils se sont mobilisés au service du public, de nos concitoyens, alors que pour certains d’entre eux ils ont tout perdu ». Aussi la CADEMA a décidé de leur verser une prime exceptionnelle et d’organiser une journée de remerciement. « Elle aura lieu le 14 février, jour de la Saint Valentin, en reconnaissance de leur travail et de l’amour fraternel. Une autre journée consacrée à la cohésion sociale des élus et des agents aura lieu le 22 février, et enfin un futari solidaire le 2 mars prochain », explique Saïdi Moudjibou, président de la CADEMA. Et d’ajouter qu’en ces temps difficiles les élus de la CADEMA ne peuvent se rendre en métropole à l’invitation du président des intercommunalités de France, Sébastien Martin. « Qui va payer les billets d’avion et les chambres d’hôtel… ? Nous souhaitons que ce soit lui qui vienne à Mayotte pour constater et discuter ».

A ce jour, 95% de la voirie du territoire de la CADEMA dégagée

Après avoir recensé les dégâts, des opérations de nettoyage et de ramassage des ordures, et de déblayage des routes ont été menées car le passage de Chido a provoqué des milliers de tonnes de déchets. Ce sont ainsi 62 entreprises mobilisées, 33 camionnettes de 3,5 T ; 9 camions de 19 T ; 6 camions de 7 T ; 24 camions de 26 T ; sans compter une douzaine de tractopelles. « Ils sont toujours en place sur le terrain pour nettoyer… Nos agents travaillent jour et nuit pour rendre propre le territoire de la CADEMA », indique Saïdi Moudjibou. Aussi, les 5 « zones tampons » (Kawéni, Tsoundzou1, Passamaïnty, Vahibé, et Mtsapété) qui ont servi à la gestion les déchets devraient être dégagées prochainement. « Ces zones vont être libérées fin janvier, début février. Et le début des travaux de la station d’épuration de Mamoudzou Sud devraient débuter au mois de février », assure le 1er VP de la CADEMA.

La 1ère ligne de Caribus opérationnelle fin mars ?

Concernant les travaux du projet Caribus, il n’y a pas de dégâts majeurs selon la CADEMA. « C’est uniquement le mobilier urbain, comme les panneaux de signalisation, qui a été touché ». Et les navettes CADEMA pour le moment suspendues devraient être remises en route d’ici quelques semaines. « Nous souhaiterions mettre en marche la 1ère ligne Caribus et les navettes CADEMA juste après le Ramadan », nous a confié Ambdilwahedou Soumaïla. Par ailleurs, la CADEMA va mener un audit sur ses infrastructures communautaires en vue de les moderniser, « c’est la prochaine étape », assure le président de la CADEMA.

Enfin, avec le mois de Ramadan qui approche, la CADEMA en partenariat avec La Réunion, va faire venir plusieurs containers de nourriture. Certains sont déjà arrivés, et d’autres chargés de lait, de dattes, d’eau de rose, de riz, de bananes, … arriveront prochainement. « Grâce un à accompagnement financier pour l’alimentation du Conseil départemental de La Réunion nous allons pouvoir préparer le Ramadan et nourrir la population de la CADEMA ».

B.J.