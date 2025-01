Drissa Samaké nommé directeur général de Ewa Air

Ce vendredi 24 janvier, dans les locaux du hangar de Mayotte Air Service, à côté de l’aéroport Marcel-Henry, Drissa Samaké, qui vient d’être nommé comme nouveau directeur général d’Ewa Air a le sourire. « C’est une immense fierté pour moi, je vis une histoire d’amour avec Ewa Air », remarque l’homme qui connaît très bien la compagnie, après y avoir travaillé en tant que collaborateur à partir de 2015, avant de rejoindre EDEIS. Un retour à la maison salué par Moïse Issoufali, Président de Ylang Invest, Mohamed Ali Hamid, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Mayotte, et bien sûr Hugues Marchessaux, Président d’Ewa Air et du groupe Air Austral, principaux investisseurs qui donnent pleinement confiance au nouveau commandant de bord.

Mais après les félicitations, l’heure est à la relance de la compagnie. Ewa Air a été contrainte d’arrêter ses activités pendant 15 jours en raison du cyclone Chido et ne peut toujours pas reprendre sa cadence habituelle en raison des opérations sur l’aéroport. Seul un de ses deux avions ATR 72-600 opère des vols depuis le 31 décembre. Selon Hugues Marchessaux, la compagnie “terminera l’exercice 2024-2025 légèrement déficitaire, car Chido a remis les compteurs à zéro”.

Des promotions sur les vols dans les prochaines semaines

A ce contexte post-Chido s’ajoute celui de la hausse des prix des billets d’avion depuis ces dernières semaines, un moyen d’ajuster les pertes en défaveur de l’intérêt des Mahorais ? « Des promotions vont être lancées dans les prochaines semaines », veut rassurer Drissa Samaké, qui souhaite « être proche des Mahoraises et des Mahorais ». « J’aimerais aussi mieux orienter les personnes sur les vols en promotion et les vols les moins chers, car ils existent, mais il faut mieux les mettre en valeur« , a-t-il ajouté.

« On a fait des gestes, on a appliqué des tarifs de rapatriements qui ont été très utilisés », a réagi Hugues Marchessaux. « On dit souvent qu’Air Austral à une situation de monopole et donc qu’on profite de la situation, mais par exemple la nouvelle compagnie qui arrive propose des vols aux prix doublés par rapport à nous pour aller à La Réunion ! », lance-t-il en faisant référence à Zena Airlines, qui a déjà commencé à mettre ses billets en vente.

L’effectif au complet avec 35 Mahorais

En plus de la relance, la question du renouvellement de la flotte va se poser dès cette année car le financement des deux avions par les banques se termine en 2025. Si la compagnie n’écarte pas une possibilité de rachat des avions, des discussions vont avoir lieu avec le constructeur ATR, Ewa Air souhaitant rester en mono-flotte.

Du côté du personnel l’effectif est au complet après le cyclone avec 35 Mahorais dans l’équipage dont 3 commandants de bord. Pour le moment, la compagnie propose 4 destinations qu’elle souhaite « stabiliser », vers Majunga avec 4 à 5 vols par semaine, Diego avec 3 à 4 vols par semaine, Nosy Be avec 2 à 3 vols par semaine et enfin Moroni avec 2 vols par semaine. La compagnie et Drissa Samaké espèrent faire mieux que les 70% de taux de remplissage de l’année écoulée.

Victor Diwisch