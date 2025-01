L’université de Mayotte organise des journées d’accueil social & solidaire la semaine prochaine

Ces journées ont été spécialement conçues pour offrir un accompagnement individuel aux étudiants et au personnel. L’UMAY mettra à leur disposition : Un soutien médical, la distribution de kits divers, des bons alimentaires, un accompagnement social, des sessions de mentorat et tutorat, des ateliers et sessions d’informations sur l’orientation, la mobilité, et bien plus encore.

De plus, des espaces de travail équipés d’un accès à Internet seront disponibles en libre-service sur le campus du lundi 27 au vendredi 31 janvier. Les transports seront assurés pour faciliter l’accès au campus durant toute la période.

Pour toute information complémentaire, contactez :

Jean-Louis ROSE, Vice-Président formation et Vie étudiante