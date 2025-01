ONLY continue de progresser sur la reconstruction du réseau mobile

Deux jours après l’arrivée de centaines de demandeurs d’asiles et de réfugiés dans le collège de Kwalé à Tsoundzou, la situation est critique. A l’intérieur l'état sanitaire se dégrade, et certains n’ont pas mangé depuis trois jours. Sur le parvis, parents d’élèves et habitants du quartier continuent de montrer leur colère et souhaitent reprendre en main leur établissement. A cinq jours de la rentrée, tous attendent des mesures de la préfecture.