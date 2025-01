La délégation française du groupe S&D demande une mobilisation urgente des fonds européens pour Mayotte

Sous l’impulsion de Nora Mebarek, co-présidente de la délégation française du groupe S&D au Parlement européen, la délégation française du groupe S&D a adressé une lettre au Ministre des Outre-mer, Manuel Valls, afin de demander la mobilisation urgente du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) et l’activation des mesures « Restore » pour soutenir Mayotte, après le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024. « Le passage du cyclone Chido a laissé l’île de Mayotte dans une situation critique, avec des dégâts humains, matériels et économiques considérables. En tant que région ultra-périphérique de l’Union européenne, Mayotte peut bénéficier d’un soutien Européen décisif pour faire face à cette catastrophe naturelle », a déclaré la co-présidente.

Dans ce courrier, le groupe invite le Ministre à agir sur deux sujets : le FSUE, pour un appui financier immédiat aux efforts de reconstruction, et les mesures « Restore », permettant de soutenir la reconstruction d’infrastructures critiques mais aussi de financer des dispositifs de chômage partiel, d’accès aux soins, de distribution d’aide alimentaire et d’assistance matérielle sans conditions. « En activant ces mécanismes, la France pourrait non seulement répondre à l’urgence mais aussi reconstruire Mayotte de manière durable et résiliente, mieux préparée aux impacts du dérèglement climatique », a insisté l’eurodéputée.

Par ailleurs, le groupe demande la possibilité d’étudier les reliquats du Fonds européen d’aide aux plus démunis pour fournir une aide alimentaire directe aux Mahorais. « Mayotte ne doit pas être laissée seule face à cette catastrophe. En mobilisant les fonds européens disponibles, la France peut apporter une réponse ambitieuse et solidaire, à la hauteur des défis climatiques et humanitaires auxquels l’île est confrontée. Nous exhortons la France à se saisir de ces nouvelles possibilités », a précisé la co-présidente de la délégation.