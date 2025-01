Découverte d’une tortue braconnée près de Saziley

Après avoir mis la tortue sur le dos, les braconniers ils lui ont coupé les nageoires et enlevé le plastron (partie osseuse qui protège l’abdomen). Ils ont ensuite prélevé la viande et l’ont probablement écoulée par des intermédiaires vers des consommateurs, prêts à payer cette viande jusqu’à 10 fois le prix des mabawas.

Les Naturalistes vont redoubler de vigilances sur les plages de pontes, en lien avec les équipes du Pacte de sauvegarde des tortues et en liaison avec les policiers de l’environnement. Les Naturalistes ont ainsi pour objectif de renforcer les actions en matière d’études, de valorisation et de protection des tortues marines via des suivis participatifs nocturnes, la formation de bénévoles et la sensibilisation des publics.