Nomination d’Yves Kocher à la tête du « plan eau Mayotte »

Il y a avait eu le préfet de l’eau, désormais c’est un expert de haut niveau qui est annoncé à la préfecture de Mayotte. L’ex-directeur général des Eaux de Vienne va s’atteler à remettre de la compétence dans les services de gestion de l’eau.

Yves Kocher est nommé expert de haut niveau, chargé de l’animation locale du « plan eau Mayotte » auprès du préfet de Mayotte, pour une durée de trois ans.

Il a pris ses fonctions le 14 janvier 2025 et s’est déjà entretenu avec les acteurs de la production et de la distribution d’eau à Mayotte.

C’est un spécialiste du secteur, puisqu’il a occupé pendant 9 ans le poste de directeur général des services du syndicat des Eaux de Vienne. Il a également exercé en Outre-mer en tant que directeur des services techniques de la ville de Papeete, en charge notamment de la mise en place de l’assainissement collectif, domaine dans lequel Mayotte accuse un gros retard.

Sur un territoire où l’investissement dans les structures a failli alors que se poursuivait la croissance démographique, il devra pointer les dysfonctionnement, renforcer les capacités d’expertise et la coopération des services de gestion de l’eau,’identifier les leviers et mobiliser ainsi les moyens humains et financiers pour le rétablissement d’un service d’eau potable de qualité dans le département.