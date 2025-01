Un Relais des Outre-mer pour célébrer les territoires ultramarins de la France

La France possède le deuxième plus grand domaine maritime au monde avec une présence sur les trois océans grâce à ses territoires ultramarins. Aussi, le Président Emmanuel Macron a souhaité que 2025 soit l’Année de la Mer. Ainsi, tout au long des prochains moins, au travers du Relais des outre-mer, plusieurs événements vont être organisés pour valoriser les écosystèmes maritimes et sensibiliser aux enjeux environnementaux, économiques et culturels afin de mettre à l’honneur les territoires ultramarins.

Les 13 territoires représentent :

97 % de la zone économique exclusive française (ZEE) de près de 11 millions de km 2 ,

, 80 % de la biodiversité française,

10 % des récifs coralliens mondiaux.

Chaque mois, le Relais des outre-mer mettra à ainsi à l’honneur un territoire ultramarin à travers un événement-phare. L’objectif est notamment de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux liés à l’océan, à travers des actions d’éducation, d’information et de sensibilisation.

Agenda prévisionnel

– Janvier : Polynésie française

– Février : La Réunion

– Mars : Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)

– Avril : Nouvelle-Calédonie

– Mai : Saint-Barthélemy

– Juin : Guyane

– Juillet : La Guadeloupe

– Août : Wallis-et-Futuna

– Septembre : Saint-Pierre-et-Miquelon

– Octobre : Martinique

– Novembre : Mayotte

– Décembre : Saint-Martin

Ces mois thématiques permettront de mettre en valeur les spécificités locales et les contributions de chaque territoire à la richesse maritime de la France.