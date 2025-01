SFR met en place des mesures solidaires pour ses clients mahorais

Depuis le passage dévastateur du cyclone Chido sur l’île de Mayotte, les équipes de SFR déploient leurs efforts pour rétablir les communications et soutenir la population mahoraise dans cette période difficile. Aussi, face à cette situation exceptionnelle, SFR a pris les mesures suivantes concernant ses clients :

– Gratuité et utilisation illimitée des services de téléphonie comprenant les appels et SMS vers Mayotte, Réunion, Métropole, et internet illimité, du 17 décembre 2024 au 22 janvier 2025 pour les clients SFR La Carte et au 31 janvier 2025 pour autres clients Mobile.

– Remise de 50 % sur les factures éditées en janvier sur les abonnements et options de décembre et en février sur les abonnements et options de janvier. Cette remise est valable pour les forfaits SFR, REDbySFR et LA POSTE MOBILE.

– Gratuité des appels depuis leur ligne Fixe vers Mayotte, Réunion et Métropole depuis le 17 décembre 2024 et jusqu’à nouvel ordre pour tous les clients ADSL BOX SFR Mayotte, ainsi qu’une remise de 100% sur les factures éditées en janvier.

– Remise de 50 % sur les factures éditées en février pour tous les clients mobile & fixe SFR Business.

Par ailleurs, pour mieux accompagner ses clients, SFR a ouvert l'ensemble de ses boutiques, bien que la situation demeure encore très perturbée.

A ce jour, l'opérateur indique que le réseau mobile SFR permet de couvrir 99% de la population mahoraise. Pour tenir la population informée de l'évolution de la situation, SFR met à jour en continu, depuis le passage du cyclone, les informations sur le rétablissement de son réseau.