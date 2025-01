Koungou : redémarrage des services en mode dégradé

La 2ème plus grosse commune de l’île reprend peu à peu des couleurs. Pas seulement à cause des déchets dont le ramassage quotidien peine encore à venir à bout sur un territoire où plus de 6.000 tonnes sont produits après les deux cyclones selon le ministre des Outre-mer. Mais parce que des démarches sont de nouveau possibles.

En matière d’Etat civil, la direction des Droits à la personne ainsi que l’État civil reçoit le public tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 16h. Il est de nouveau possible de faire des déclarations de naissance et de décès. Toutes les personnes ayant un membre de leur famille décédé pendant ou après le passage des cyclones Chido et Dikeledi sont d’ailleurs invités à se rapprocher de la mairie pour les démarches administratives nécessaires

Il n’est actuellement pas possible d’effectuer des demandes de Cartes d’identité ou de passeport, « le matériel détérioré est en cours de remplacement ».

Afin qu’un maximum de personnes ait accès aux soins après le passage des cyclones Chido et Dikélédi, un dispensaire provisoire a été installé à côté de la salle polyvalente de Koungou.

La Direction Sociale à l’initiative de cette collaboration avec la Protection civile informe que dorénavant celui-ci sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à midi.