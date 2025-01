Le Sud privé d’eau en raison d’une casse sur le réseau d’adduction

Ce matin, les villages de Poroani, Miréréni (Chirongui), Malamani, Mramadoudou, Chirongui, Tsimkoura, Choungui, Mzouazia, Moinatrindri, Hagnoundrou, Ngouja, Bouéni, Bambo Ouest, Mbouenasta, Kani Kéli, Kani Bé et Bambo-Est et Bandrélé étaient privés d’eau. D’après la société mahoraise des eaux, « une casse sur la conduite d’adduction du sud » serait en cause et actuellement en voie de réparation.

Une remise en eau impossible à prévoir

Une fois la casse réparée, la SMAE indique que la remise en eau des communes concernées « se fera progressivement suivant le secteur et en fonction du planning des tours d’eau », mentionnant cependant qu’il « n’est pas possible de préciser l’heure de la remise en eau car une évaluation précise de l’état des stocks d’eau résiduels dans les réservoirs secondaires est à réaliser. » Lors de la remise en eau, la SMAE conseille aux usagers du service de veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes « tout doucement » ; de laisser couleur l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) et de faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.