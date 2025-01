Elisabeth Borne attendue à Mayotte pour la rentrée scolaire

Alors qu’elle était en déplacement sur l’archipel, dimanche 29 et lundi 30 décembre 2024, avec le chef du gouvernement, François Bayrou et le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Elisabeth Borne, se rendra à nouveau à Mayotte la semaine du 27 janvier à l’occasion de la rentrée scolaire.

Depuis le passage dévastateur du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi, ayant entraîné de fortes inondations, les enjeux autour de la rentrée scolaire sont titanesques, entre établissements et mobiliers scolaires lourdement endommagés, et enseignants, comme élèves, traumatisés. Dans ce contexte extrêmement laborieux, le monde de l’éducation attend de la ministre d’Etat qu’elle ne tourne pas à nouveau dos au tableau.