Un premier cas de choléra identifié par l’ARS

Selon l’ARS, le patient a été pris en charge rapidement et de manière sécurisée au Centre hospitalier de Mayotte quelques heures après son arrivée sur le territoire afin de stabiliser son état de santé. Aussi, l’ARS a mis en place des actions permettant d’interrompre une potentielle transmission de la bactérie et son implantation sur le territoire :

« Une première équipe d’investigation médicale a interrogé le cas samedi soir afin de mener une investigation en recherche des causes, des cas contacts et co-exposés, indique l’Agence dans un communiqué. De plus, dimanche matin, une équipe a été déployée sur la zone d’habitation du cas afin de poursuivre les investigations épidémiologiques, procéder à la désinfection du foyer, conduire des analyses environnementales et diffuser les recommandations sanitaires aux personnes du voisinage. Une action de vaccination préventive a été conduite autour de la zone d’habitation du cas ».

« Les premières investigations concluent à un cas de choléra importé dans le cadre d’un vol en provenance d’Afrique continentale ».

Les autorités locales appellent la population à observer les mesures d’hygiène (consommation d’une eau contrôlée, lavage des mains) devant permettre d’éviter toute acquisition ou transmission de la maladie.

Conduite à tenir

Vous souffrez de diarrhées aqueuses aiguës et avez voyagé dans une zone de circulation du choléra, isolez-vous, hydratez-vous avec de l’eau potable et appelez immédiatement le 15.