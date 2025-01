La Nouvelle Aquitaine ouvre une plateforme gratuite d’aide aux devoirs pour Mayotte

Le Sud-Ouest de l’Hexagone se mobilise une nouvelle fois pour soutenir le 101ème département dans l’épreuve hors norme qu’il traverse. Les scolaires, étudiants et apprentis mahorais pourront bénéficier d’une aide aux devoirs dès ce mercredi.

« Dans le cadre de son soutien à Mayotte et après une aide d’urgence d’un montant de 500.000 euros votée en décembre dernier, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre à disposition de tous les collégiens, lycéens et apprentis mahorais son service gratuit de soutien scolaire », annonce Jean-Louis Nembrini, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Orientation, l’Education et la Jeunesse. Elle est ouverte dès ce mercredi dans la soirée.

Tard dans la soirée même, puisque la plateforme téléphonique est ouverte du lundi au jeudi (hors jours fériés) de 18 à 21 heures, c’est à dire de 20 à 23 heures, heure de Mayotte précisent les organisateurs. La rentrée scolaire à Mayotte ayant été différée selon les dires du ministre Manuel Valls « sans doute » au 27 janvier, les jeunes pourront assurer cette veille tardive en attendant la reprise. Ensuite, ce sera plus compliqué en raison des réveils aux aurores ici, les cours débutant à 7h du matin et certains élèves ayant plus d’une heure de route à faire. C’est une chance supplémentaire de pouvoir pallier les heures de cours perdues.

Sous réserve bien sûr d’avoir récupéré un réseau correct, et à ce sujet, le Premier ministre avait annoncé la distribution de 200 antennes Starlink qui permettraient de proposer des points de connexions aux habitants.

Quel que soit le niveau en mathématiques, français, physique-chimie, philosophie ou anglais pour les CAP, Bac Pro, contrat de spécialisation (CS), Bac général ou technologique, les tuteurs – eux-mêmes étudiants à l’université – sont là pour répondre aux questions des élèves et les aider dans la réalisation de leurs devoirs dans ces disciplines.

La plateforme est ouverte jusqu’au 27 juin 2025 au numéro (gratuit) : 05 57 57 50 00

Les lycéens peuvent également prendre directement rendez-vous pour un accompagnement dans leurs devoirs via l’application « Aide aux devoirs » disponible également sur smartphone.

