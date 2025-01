Mayotte La 1ère va diffuser des cours aux élèves de l’île impactés par le cyclone

C’est peut-être la seule raison pour laquelle les enfants vont être incités à regarder la télévision ! À l’heure où la question d’une reprise scolaire pour les 117 226 élèves de l’île est au coeur des préoccupations de l’île après le passage dévastateur du cyclone Chido sur l’archipel mahorais le 14 décembre dernier, le pôle Outre-mer de France Télévisions a décidé de diffuser sur l’antenne de Mayotte La 1ère, les cours Lumni dédiés aux élèves du primaire (CE2, CM1 et CM2) et du secondaire (6ème, 5ème, 4ème, 3ème).

Lancé en 2019, le groupe Lumni accompagne les élèves dans leurs apprentissages grâce seront diffusés chaque jour sur Mayotte la 1ère. À partir du lundi 13 février, du lundi au vendredi, la 1ère diffusera des cours de français et de mathématiques dispensés par des enseignants de l’Éducation nationale et de la jeunesse.

En complément de ce dispositif d’antenne, la plateforme éducative du groupe Lumni met à disposition des enseignements et des programmes sous différents formats sur son site pour l’accompagnement des élèves. Accessible sur tous les écrans, France Télévisions souhaite par un « effort collectif » contribuer à « la continuité pédagogique des enfants », en accompagnant « les familles et les enfants qui n’ont pas d’accès à Internet à réviser et à continuer de progresser. »

Programme des cours diffusés sur la 1ère :