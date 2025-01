Déjà éprouvée par des conditions sociales délétères avant le passage du cyclone, une grande partie de la population doit aujourd’hui apprendre à survivre dans des conditions cataclysmiques. A l’heure actuelle l’eau et l’électricité ne sont pas rétablies sur la totalité de l’île. De nombreuses personnes ont tout perdu avec le passage du cyclone. Elles se retrouvent sans ressources, dépendant largement d’une aide d’urgence massive qu’ils désespèrent de voir arriver jusqu’à eux.

Les bénéficiaires rencontrés par les équipes de terrain de l’association témoignent des conditions de vie catastrophiques. Le manque de nourriture est permanent, de nombreuses personnes ont des plaies ouvertes sans possibilité d’accès aux soins car résidant dans des zones reculées ou étant incapables de se déplacer vers les centres de soin établis.

Les enfants sont aussi profondément affectés par la catastrophe. Nombreux sont ceux qui n’ont pas assez de nourriture, entraînant des risques sanitaires élevés, qui n’ont plus de vêtements ni de matériel scolaire pour reprendre le chemin des classes le 20 janvier 2025.

Depuis le passage du cyclone Chido sur l’île et jusqu’à ce jour, Haki Za Wanata et ses partenaires mettent en place une aide d’urgence grâce au soutien financier de la Fondation de France, de la Fondation des Femmes et plus récemment de la Fondation Proman.

Plusieurs membres du Collectif CIDE (Apprentis d’Auteuil Mayotte, Régie Territoire Tsingoni, Action Coup de Pouce, Nayma, UDAF, ADSM-APAJH) collaborent étroitement sur le terrain avec les ONG Humanity First et World Central Kitchen pour assurer la livraison de repas, avec Solidarité internationale pour assurer la distribution d’Aquatabs (des pastilles de purification de l’eau) et avec Emmaüs Connect qui met à disposition de l’association un groupe électrogène.

Aussi, Haki Za Wanatsa et CIDE Outre-mer réitèrent leur appel aux dons car face à cette situation d’urgence extrême, chaque seconde et chaque geste solidaire comptent. Vous pouvez faire un don directement depuis le site wamitoo.yt (rubrique “contribuer”) ou abonder la cagnotte de la Fondation de France ou de la Fondation des Femmes, dont une partie sera reversée à notre association.

– Fondation des Femmes

– Fondation de France – Solidarité Mayotte