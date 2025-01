Dikeledi : fin de la vigilance « rouge », passage en phase de sauvegarde cyclonique à 15h

La forte tempête tropicale Dikeledi continue de s’éloigner de Mayotte en poursuivant une trajectoire ouest, sud-ouest. Elle se situe désormais à 150 km des côtes du Mozambique.

Pour permettre la levée de l’alerte rouge et donc de la sortie du confinement, la préfecture indique qu’il fallait remettre en état les routes jonchés de multiples obstacles.

Le préfet appelle la population a réserver les axes de circulation « aux forces de l’ordre, de secours et aux opérateurs d’intérêts vitaux ». Et à éviter tout contact avec les fils électriques tombés après les vents forts et à les signaler immédiatement aux autorités pour votre sécurité.

Si l’alerte rouge est levée et la phase de sauvegarde cyclonique enclenchée, Mayotte reste néanmoins en vigilance « orange » Fortes pluies/orage, est en vigilance « jaune » Vent fort et vagues submersion marine.