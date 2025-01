Dikeledi : Coupure d’eau généralisée ce samedi

Comme elle l’avait fait pour Chido, la préfecture annonce la coupure de la distribution d’eau potable sur les 3 secteurs à 18h30 ce samedi 11 janvier. « Cette coupure générale vise à préserver le réseau d’eau et le réalimenter le plus vite possible après le passage de DIKELEDI. »

« Afin que les abonnés puissent faire leurs réserves, le secteur 3, censé être coupé aujourd’hui, est réalimenté jusqu’à 18h30 ». Attention, les abonnés du secteur 2 verront leur alimentation en eau s’interrompre à 14h.

L’alimentation du secteur 1 reste fermée, suivant le planning des tours d’eau ordinaire.