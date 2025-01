Dikeledi : Annulation des vols d’Air Austral et Ewa Air

Dès le déclenchement par la préfecture de Mayotte, du stade de « Pré-alerte jaune cyclonique » du plan ORSEC, Air Austral a mis en place une cellule de crise et se prépare au passage du système cyclonique DIKELEDI à Mayotte.

Compte tenu de l’extrême vulnérabilité du territoire et des pluies intenses qui sont attendues, la préfecture de Mayotte a décidé le passage en alerte « Orange » cyclonique à compter de ce samedi 11 janvier 2025, 8h en heure locale. L’aéroport de Dzaoudzi fermera ses portes à compter de 16h heure locale ce jour et ce jusqu’à minima le lundi 13 janvier 2025, inclus.

« En concertation avec les autorités et les aéroports de Nosy Be et Mayotte », Air Austral indique avoir procédé aux premières adaptations de son programme des vols pour la période du 11 au 13 janvier 2025, comme suit :

Journée du samedi 11 janvier 2025 :

Réunion-Nosy Be :

– Le vol UU203 du samedi 11 janvier 2025 Réunion-Nosy Be est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2203 du Dimanche 12 janvier 2025, Décollage de St Denis à 07h45 – arrivée à Nosy Bé à 08h40

Nosy Be – Réunion :

– Le vol UU204 du samedi 11 janvier 2025 Réunion-Nosy Be est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2204 du Dimanche 12 janvier 2025, Décollage de Nosy Bé à 09h30 – arrivée à St Denis à 12h15

Paris-Mayotte :

– Le vol UU976 du samedi 11 janvier 2025 Paris-Mayotte est annulé

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Journée du dimanche 12 janvier 2025

Réunion > Mayotte :

– Le vol UU272 du dimanche 12 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2272 du samedi 11 janvier 2025. Le départ est prévu de St Denis à 11h00 heure locale

– Le vol UU274 du dimanche 12 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2274 du samedi 11 janvier 2025. Le départ est prévu de St Denis à 09h00 heure locale

Mayotte Réunion :

– Le vol UU273 du dimanche 12 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2273 du samedi 11 janvier 2025. Le départ est prévu de Mayotte à 13h00 heure locale

– Le vol UU275 du dimanche 12 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2275 du samedi 11 janvier 2025. Le départ est prévu de St Denis à 11h00 heure locale

Mayotte – Paris :

– Le vol UU973 du dimanche 12 janvier 2024 Mayotte-Paris est annulé

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Paris-Mayotte :

– Le vol UU978 du dimanche 12 janvier 2025 Paris-Mayotte est annulé

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.

Journée du lundi 13 janvier 2025

Réunion > Mayotte :

– Le vol UU272 du lundi 13 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2274 du mardi 14 janvier 2025. Le départ est prévu de St Denis à 08h25 heure locale

Mayotte Réunion :

– Le vol UU273 du lundi 13 janvier 2025 Réunion-Mayotte est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2275 du mardi 14 janvier 2025. Le départ est prévu de Mayotte à 10h25 heure locale

Mayotte – Paris :

– Le vol UU979 du lundi 13 janvier 2024 Mayotte-Paris est annulé

« Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral. »

Air Austral indique informer sa clientèle de toute nouvelle évolution. « Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de DIKELEDI sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente. »

Il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com

INFOS PRATIQUES

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel ICI ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

Ø Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.

Ø Air Austral informe que des mesures commerciales exceptionnelles sont mises en place pour tous les passagers impactés par les ajustements de son programme des vols applicables pour les passagers ayant des billets émis pour des vols de / vers Mayotte et de vers Nosy Bé entre le 09 et le 13 janvier 2025.

– Modification sans frais/pénalités pour un report de voyage jusqu’au 31 mars, sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage

– Autorisation de modification de destination

– Possibilité de mise en avoir ou remboursement integral du billet d’avion

Même réajustement de programme pour les vols régionaux de Ewa Air

11 janvier 2025

Mayotte > Diégo

Le vol ZD2270 du samedi 11 janvier 2025 est annulé.

Diégo > Mayotte

Le vol ZD2271 du samedi 11 janvier 2025 est annulé.

Mayotte > Nosy BE

Le vol ZD2206 du samedi 11 janvier 2025 est annulé.

Nosy BE > Mayotte

Le vol ZD2207 du samedi 11 janvier 2025 est annulé.

12 janvier 2025

Mayotte > Diégo

Le vol ZD2270 du dimanche 12 janvier 2025 est annulé.

Diégo > Mayotte

Le vol ZD2271 du dimanche 12 janvier 2025 est annulé.

Mayotte > Majunga

Le vol ZD2244 du dimanche 12 janvier 2025 est annulé.

Majunga > Mayotte

Le vol ZD2245 du dimanche 12 janvier 2025 est annulé.

Les passagers ont tous été reportés, à ce stade, sur les vols programmés le lundi 13 janvier 2025, sous reserve de confirmation de réouverture de l’aéroport. Pour toute demande d’information particulière, ils sont invités à contacter la compagnie en remplissant le formulaire disponible à cet effet : https://ewa-air.com/aide-en- ligne/nous-contacter.html , sous reserve de confirmation de réouverture de l’aéroport. Pour toute demande d’information particulière, ils sont invités à contacter la compagnie en remplissant le formulaire disponible à cet effet :

Durant toute la phase cyclonique, la compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution.

La compagnie par ailleurs organisé la mise à l’abris des aéronefs pour leur protection en prévision du passage du météore au plus proche de Mayotte.

Ewa Air assure à sa clientèle que tout sera mis en œuvre afin de limiter au maximum l’impact de ce météore sur le programme de ses vols et garantir des conditions optimales de reprise d’activité.