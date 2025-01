Orange mobilise tous ses moyens pour rétablir la connectivité du réseau à Mayotte

André Martin est arrivé dimanche dans notre île et a pu rencontrer ses équipes dont il ne tarie pas d’éloges sur le travail effectué. « Je suis admiratif de ce qu’ils ont fait, ils ont été ultra réactifs. Si j’ai décidé de passer plusieurs jours à Mayotte c’est aussi pour échanger avec eux et les soutenir. Ils ont vécu des moments terribles, c’est un véritable traumatisme. Près de 50% de mes salariés dans l’île n’ont plus de toit ou de plafond. Nous avons donc décidé de mettre en place un une logistique pour eux avec notamment de packs d’eau, de la nourriture, et des tentes pour qu’ils puissent se reposer et s’alimenter ».

91% de la population couverte en réseau mobile au 10 janvier

Le patron d’Orange de l’océan Indien a salué la réactivité de ses équipes pour atteindre ce niveau de couverture, car dès le 15 décembre dernier ils étaient à pied d’œuvre. Et à ce stade 34 sites sont opérationnels sur 54. Mais André Martin admet cependant qu’il reste encore beaucoup de travail, notamment pour retrouver le réseau internet fixe via les box par exemple. « A ce jour seulement 25% des clients Orange ont une connexion internet via leur livebox, ça va prendre beaucoup de temps avant de retrouver une situation normale…Durant trois jours, j’ai fait le tour de l’île avec mes équipes et dans certaines zones c’est détruit à 80%, tous les câbles et les poteaux sont pare-terre. C’est pour cela qu’en attendant nous devons mettre le paquet sur le réseau mobile, car il est important qu’on ait une connectivité de bonne qualité ». Et à entendre le patron d’Orange océan Indien, la commune d’Acoua, notamment, est très impactée et ne dispose pour l’heure toujours pas de connectivité. Aussi, concernant les câbles sous-marins, André Martin assure, d’un air soulagé, qu’ils n’ont pas été touchés par le passage du cyclone. « Non, ils n’ont pas été endommagés…et c’est une très bonne chose, car c’est la base de tout… ».

Des équipes vont se relayer pour maintenir les renforts

En collaboration avec La Réunion et la France hexagonale, une force d’intervention composée d’une quarantaine de professionnels expérimentés en situations d’urgence continue de se déployer. A cela vont s’ajouter des renforts (en rotation) qui vont venir prêter main forte aux équipes déjà sur place. Ainsi, 15 techniciens sont arrivés ce jeudi afin d’assurer la relève. Et depuis dimanche dernier, Orange a installé des camps de vie à Kawéni permettant l’acheminement de nouveaux moyens humains et matériels. Quatre tentes ont ainsi été mises en place, offrant un environnement sécurisé et fonctionnel aux équipes techniques, leur permettant ainsi de travailler de concert avec les agents d’EDM et les différents services de l’État. Si bien que d’ici 3 mois le réseau mobile Orange devrait fonctionner « normalement », selon André Martin.

Orange déploie ses dispositifs SafetyCases

« On a mis en place une petite dizaine de SafetyCases…Ce sont des ensembles compacts avec une technologie satellitaire qui permettent de créer des bulles de Wi-Fi sécurisé à la fois privé et public, en continue. Nous les avons installés dans les sites prioritaires comme l’hôpital de campagne à Cavani, sur le camp de vie d’EDM, à la STM, ou encore à La Poste », précise André Martin. En outre, Orange a créé un partenariat avec la Croix-Rouge afin d’équiper un camion en solutions de connectivité. « C’est en quelque sorte un ‘SafetyTruck’ avec un toit solaire et une antenne satellitaire. Le but est que ce camion sillonne toute l’île pour aller vers les gens qui n’ont pas de connectivité et qu’ils puisent également charger leur téléphone portable ».

Enfin, André Martin assure que les clients Orange bénéficieront « d’avoir » sur leurs factures à la fois mobile et internet… tout en garantissant qu’il reviendra très prochainement à Mayotte « pour suivre de près la situation mais aussi soutenir ses équipes ».