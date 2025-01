Le plan « Mayotte debout » : fait pour et avec les Mahorais

Ce plan, annoncé par le Premier ministre, François Bayrou, lors de sa visite à Mayotte le 30 décembre dernier, vise à répondre aux besoins spécifiques du Département, en impliquant activement les Mahorais dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets structurants.

Sa présentation en session plénière fait suite à des séances de travail organisées en amont par les élus départementaux, les parlementaires et les mairies ont abouti à une analyse approfondie des propositions gouvernementales et l’élaboration de recommandations concrètes. Ce plan devrait voir le jour d’ici 3 mois, selon le gouvernement.

Toutefois, un avis réservé a été délibéré sur ce plan, tenant compte des observations formulées les élus mahorais. « Malgré ces réserves, le plan a été adopté, marquant un engagement fort en faveur de la refondation de Mayotte », indique le Département.

Le projet de loi d’urgence pour Mayotte

Présenté en Conseil des ministres le même jour, le 8 janvier, ce projet a pour objectif d’apporter des solutions rapides et adaptées aux enjeux spécifiques de notre territoire, à la suite du passage du cyclone Chido. Il s’agit notamment de mettre en place des mesures de soutien à la reconstruction, à la gouvernance locale et au développement durable. En outre, un point essentiel de ce projet prévoit la création d’un nouvel établissement public, destiné à renforcer la coordination des actions locales. « Des observations et amendements ont été formulés, particulièrement sur le fonctionnement et la gouvernance de cet établissement, afin d’assurer une meilleure représentativité des acteurs locaux en son sein et son efficacité ».

D’autres mesures ont été adoptées durant cette session plénière, parmi lesquelles figure « la prolongation du délai de déclaration de naissance, porté exceptionnellement de cinq à vingt et un jours, sous réserve de la régularité de la situation administrative des parents ». Cette disposition vise ainsi à simplifier les démarches administratives pour les familles impactées par le cyclone Chido.