Le Boulevard des crabes, le quai Colas et le quai 5/5 de Mamoudzou restreints aux véhicules de secours

Dans un arrêté signé du Préfet de Mayotte ce 8 janvier 2025, on apprend que la circulation des véhicules sera désormais restreinte aux véhicules des forces de sécurité intérieure, aux véhicules d’intervention, aux véhicules concourant à la gestion de crise et aux véhicules des services publics locaux sur le boulevard des Crabes (commune de Dzaoudzi-Labattoir), sur le quai Colas et sur le quai du 5/5 (Commune de Mamoudzou), à compter du 8 janvier et jusqu’au 22 janvier 2025.

L’accès aux barges pour les particuliers est désormais restreint

Par ailleurs, l’arrêté mentionne que l’accès aux barges de la Société des Transports Maritimes est restreint sur le quai Issoufali (commune de Dzaoudzi-Labattoir) et sur le quai de Mamoudzou uniquement aux véhicules des forces de sécurité intérieure, aux véhicules d’intervention, aux véhicules concourant à la gestion de crise et aux véhicules des services publics locaux. Ainsi, l’accès aux barges pour les particuliers effectuant la liaison maritime entre la Petite-Terre et la Grande-Terre s’effectue par voie piétonne ou par des artisans taxis.

« Garantir la fluidité du trafic pour acheminer les moyens de secours »

Pour justifier l’application de ces nouvelles mesures, les motifs évoqués dans cet arrêté sont nombreux. Parmi eux, on peut lire « la nécessité d’acheminer depuis l’aéroport international Marcel Henry des moyens de secours et du matériel concourant aux opérations de reconstruction depuis la Petite-Terre jusqu’à la Grande-Terre », « la nécessité de garantir la fluidité du trafic sur le boulevard des crabes pour acheminer les moyens de secours et le matériel concourant aux opérations de reconstruction de Petite-Terre vers Grande-Terre », ou encore « le risque d’engorgement et le risque sécuritaire que génère la circulation sans restrictions de véhicules privés sur le boulevard des crabes, ralentissant l’acheminement des moyens et matériels de secours et de reconstruction ».