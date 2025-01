Depuis le 14 décembre 2024, SFR s’active pour les Mahorais

Pour assurer un rétablissement au plus vite de l’activité depuis le passage de Chido, le 14 décembre dernier, SFR a acheminé en urgence plus de 4 tonnes de matériels techniques radio et fibre pour assurer l’avancée des travaux immédiats. Rapidement, la remise en état du réseau mobile connait une très belle évolution, permettant d’augmenter considérablement la couverture de la population mahoraise jusqu’à 98% à ce jour.

Les équipes SFR Business se sont également mobilisées pour les entreprises mahoraises. Des travaux ont été lancés très rapidement sur les dorsales optiques ainsi que sur les sites clients impactés. L’infrastructure fixe B2B est opérationnelle à 100% depuis le 29 décembre.

En parallèle, les équipes SFR Business ont pu :

– Déployer de la connectivité fibre et 4G auprès d’entreprises essentielles pour la population (Grande Distribution, Transport, etc.) afin qu’elles puissent relancer leur activité

– Réparer les fibres des clients en parc

Par ailleurs, SFR Business met en œuvre des moyens techniques et humains considérables afin d’apporter de la connectivité au travers de plusieurs technologies : Fibre, 4G, Satellite

Enfin, pour tenir la population informée de l’évolution de la situation, SFR met régulièrement à jour les informations sur le rétablissement de son réseau sur la page internet dédiée « Etat du réseau »