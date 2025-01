Déclenchement de la pré-alerte cyclonique ce vendredi à compter de 9h

Depuis maintenant près d’un mois, les équipes de l’opérateur Orange sont mobilisées pour rétablir le plus vite possible les connexions dans l’île afin que les Mahorais puissent prendre des nouvelles de leurs proches et retrouver un semblant de vie normale. Nous avons pu échanger avec le directeur d’Orange La Réunion-Mayotte, André Martin, qui est venu dans l’île cette semaine pour notamment soutenir ses équipes.