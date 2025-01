Près d’un mois après le passage meurtrier du cyclone Chido sur le territoire de Mayotte, le sénateur RDPI (Renaissance) Saïd Omar Oili a exprimé son incompréhension au sujet de la gestion de la crise Chido par les services de l’Etat.

« J’ai posé des questions régulièrement aux services de l’Etat et je n’ai jamais eu de réponse »

Interrogé par notre rédaction, le sénateur a demandé l’ouverture d’une commission d’enquête sur la gestion de la crise. L’élu avait également écrit un courrier adressé au Ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et au Ministre des Outre-mer, Manuel Valls, pour connaître le bilan des victimes de la catastrophe naturelle. À ce jour, ses questions sont restées sans réponse. « J’ai posé des questions régulièrement aux services de l’Etat et je n’ai jamais eu de réponse », a déclaré le sénateur. À date, le dernier bilan officiel de cette catastrophe fait état de 39 morts, 124 blessés graves, 4.232 blessés légers. « Je ne peux pas, au nom des victimes et de ceux qui souffrent, laisser tomber ce sujet-là », a-t-il exprimé avec émotion. Sur place, le sénateur a été frappé par le « silence de mort » dont nous parlions deux semaines plus tôt, qui règne sur l’archipel depuis le passage du cyclone. « On n’a pas cherché (ndlr : les disparus). Je suis élu local depuis vingt-cinq ans. Il y a des gens, quand on va dans les quartiers, je ne les vois pas. Ils sont où ? », a-t-il demandé inquiet face à un manque de communication des services de l’Etat à ce sujet. « Je n’accuse personne mais (…) il n’y a pas de transparence, on dit tout et son contraire. » En effet, alors que l’on peut lire sur le site du ministère de l’Intérieur que « presque 100 % de la population est raccordée à l’eau courante » et que « 72,5 % des clients sont alimentés » en électricité », de nombreuses zones sont toujours dépourvues d’eau et d’électricité. C’est notamment le cas en banlieue sud de Mamoudzou, où des habitants sont toujours privés d’eau, d’électricité et de réseau. « Non y’a pas d’eau, pas d’électricité, pas de réseau, il faut aller tout en haut, là-bas… pour capter », nous confie un habitant de Doujani, avant de préciser que pour se procurer de l’eau, « je suis obligée d’acheter ».

« Il y a des gens qui sont peut-être ensevelis sous les décombres et que l’on n’a jamais retrouvés »

Indigné face aux écarts persistants entre les annonces réalisées et la réalité du terrain, Saïd Omar Oili a demandé au Président de son groupe la constitution d’une commission d’enquête sur la gestion de crise. « Il y a des gens qui sont peut-être ensevelis sous les décombres et que l’on n’a jamais retrouvés », s’est exclamé le sénateur, avant d’affirmer : « J’espère qu’au nom de ces victimes, on ira jusqu’au bout de cette commission parlementaire, pour qu’enfin ce genre de choses ne se passe plus dans nos territoires vulnérables. » Alors que de nombreux autres territoires ultramarins sont confrontés à d’importants phénomènes météorologiques, comme les cyclones, l’élu souhaite surtout comprendre les raisons de ce manque d’anticipation d’un tel événement, grâce à cette commission d’enquête. « Pourquoi, alors que depuis le 8 décembre nous savions tous que le cyclone allait taper Mayotte et qu’il serait très violent, n’a-t-on pas prépositionné des gens sur place pour aller chercher les victimes ? », a-t-il demandé. « On le voit dans le monde entier, lorsqu’un événement pareil arrive, on prend les mesures de précaution, ça n’a pas été fait cette fois-ci. »