La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à Mayotte jusqu’à samedi

A travers ce déplacement sur l’île il s’agit pour la présidente de l’Assemblée nationale, d’une part de préparer le débat parlementaire sur le projet de loi d’urgence pour Mayotte présenté ce mercredi en Conseil des ministres, mais aussi évaluer in situ les réponses apportées et identifier les besoins persistants. Notons que ce n’est pas la première fois que Yaël Braun-Pivet se rend à Mayotte puisqu’elle était déjà venue l’année dernière, il y a un an presque jour pour jour, afin de se rendre compte de la crise de l’eau dans le département notamment.

La présidente de l’Assemblée nationale a un agenda chargé jusqu’au 11 janvier… A peine descendue de l’avion, aux alentours de 10h, elle rendra visite aux équipes mobilisées dans le cadre du pont aérien. Trente minutes plus tard, elle se déplacera au Centre opérationnel départemental de gestion de crise, à la préfecture de Petite-Terre. En fin de matinée, elle ira au Centre hospitalier de Mayotte en Petite-Terre afin de se rendre compte de la situation sur place. En début d’après-midi, la présidente de l’Assemblée nationale rencontrera l’ensemble des élus du département avant d’entamer une « rencontre citoyenne » à Mgombani, vers 16h30.

Vendredi matin, Yaël Braun-Pivet se rendra à l’Ecole de Passamainty Stade et par la suite elle échangera une bonne partie de la journée avec les citoyens d’Acoua et ceux de Bandraboua notamment. En milieu d’après-midi, elle visitera la ZAC d’Ironi Bé avant de se rendre à l’hôpital de campagne ESCRIM. Sa visite à Mayotte se terminera samedi matin où elle échangera avec les acteurs économiques locaux avant de retourner à Paris.