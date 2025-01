Post Chido : Le syndicat Sud-éducation Mayotte demande une égalité de traitement pour tous les agents

« Si l’initiative d’une prime pour les personnes les moins bien payées peut apparaître comme une bonne idée, elle masque en réalité un choix, non concerté avec les organisations syndicales, d’écarter arbitrairement des collègues qui ont aussi subi de gros dégâts matériels et psychologiques », écrit le syndicat dans un communiqué. Considérant que le cyclone Chido a frappé aveuglément sans faire de distinguo, il réclame le versement de cette prime de 2.000 € à l’ensemble des agents de l’Éducation nationale à Mayotte, et d’ajouter que « fidèles à notre appartenance à l’union syndicale Solidaires, nous élargissons cette exigence de solidarité à l’ensemble des personnes qui travaillent à Mayotte, quel que soit leur métier. Nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire le département et éduquer sa jeunesse ! ».