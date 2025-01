Orange déploie de nouveaux renforts à Mayotte

Des camps de vie installés et équipés pour accueillir des renforts

Opérationnels depuis dimanche, les camps de vie permettent l’acheminement de nouveaux moyens humains et matériels. Une force d’intervention composée d’une quarantaine de professionnels expérimentés en situations d’urgence, venus de La Réunion et de l’Hexagone, continue de se déployer sur le territoire mahorais. De plus, douze nouveaux experts techniques s’envoleront ce jeudi matin de La Réunion pour renforcer les effectifs déjà présents à Mayotte, indique l’opérateur.