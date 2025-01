Only annonce près de 90% de couverture de la population

L’opérateur Only salue la solidarité des groupes AXIAN et ILIAD (qui contrôlent l’opérateur Mahorais) pour les renforts humains et matériels qui continuent d’être envoyés chaque jour. « Des techniciens Malgaches sont arrivés hier, et une nouvelle équipe arrive de Paris aujourd’hui. Grâce à eux, la remise en état du réseau continue d’avancer : nous annonçons désormais 89% de couverture de la population, avec 34 sites opérationnels », indique l’opérateur.

Les communes suivantes sont couvertes : Pamandzi, Dzaoudzi, Mamoudzou, Koungou, Longoni (Koungou), Dembeni, Bandrele, Kani Keli, Boueni, Chirongui, Sada, Ouangani et Chiconi. Les communes de Tsingoni et Bandraboua sont partiellement couvertes.

Only souligne le fait que la remise en état étant longue et minutieuse, la qualité du réseau est soumise à des variations, avec des risques de saturation.

Par ailleurs, en plus des boutiques de Kawéni, Chirongui, Carrefour Mamoudzou, et Espace Client place Mariage, la boutique de Koungou est désormais ouverte depuis ce matin en horaires normaux (8h – 17h).