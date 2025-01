Deux barges sont rentrées en collision ce matin

D’après les informations dont nous disposons, il y a eu un peu plus d’une heure, un accident entre deux barges qui reliaient Grande-Terre et Petite-Terre, elles se seraient percutées. Marine Le Pen se trouvait à bord de l’une d’elles et aurait été évacuée par une navette de la police aux frontières (PAF), a priori indemne et sans blessures. D’autres passagers auraient été blessés mais nous ignorons pour l’instant leur nombre et la gravité de leurs blessures. Les rotations des barges sont momentanément suspendues jusqu’à nouvel ordre.