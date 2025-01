7 janvier 2015 – 7 janvier 2025, il y a 10 ans, n’oublions pas !

Ils étaient reporters-dessinateurs, chroniqueur, rédacteur-réviseur, rédacteur en chef adjoint, directeur de la rédaction. Certains étaient plus connus sous leur pseudonyme que sous leur nom d’état civil. Jean Cabut (dit Cabu), Stéphane Charbonnier (dit Charb), Philippe Honoré, Bernard Maris (dit Oncle Bernard), Mustapha Ourrad, Bernard Verlhac (dit Tignous), et Georges Wolinski ont été assassinés par des djihadistes dans les locaux de Charlie Hebdo, il y a tout juste 10 ans. En ce jour, nous pensons à eux, mais également à leurs familles et à leurs proches.