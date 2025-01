Orange rétablit la connectivité pour 90% de la population à Mayotte

Après le passage du cyclone, la fédération CFDT Éducation Formation Recherche Publique et le syndicat CFDT de l’Académie de Mayotte (ex Sgen-CFDT Mayotte) conduisent une campagne pour évaluer l'impact du cyclone tant au niveau matériel que moral, et demandent du renfort en vue de la rentrée scolaire prochaine.