Le gouvernement lance une campagne de prévention sur les pluies intenses en Guyane et à La Réunion, mais quid de Mayotte ?

La saison cyclonique occasionne des épisodes de fortes pluies, qui peuvent générer des montées d’eaux soudaines et localisées, particulièrement dangereuses. Aussi, le Gouvernement lance une nouvelle campagne d’information et de sensibilisation sur les pluies intenses et les inondations dans les territoires d’outre-mer en Guyane et à La Réunion à partir d’aujourd’hui, lundi 6 janvier, et jusqu’au 6 février 2025. Son objectif est de sensibiliser la population aux risques naturels et à promouvoir la résilience individuelle, mais aussi de faire connaître les risques liés aux pluies intenses et inondations au sein de chaque territoire d’outre-mer et de diffuser les comportements à adopter pour s’en prémunir.

Toutefois, on peut s’interroger sur le fait que cette campagne ne soit pas menée à Mayotte qui a vu le passage du cyclone Chido dévastée l’île et qu’il y a encore seulement quelques jours les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Mamoudzou et ses environs ont provoqués d’énormes inondations.

Quoi qu’il en soit, cette campagne vise à informer largement sur les risques encourus afin d’éviter par exemple d’utiliser son véhicule en cas de monter des eaux, ou encore la nécessité de laisser ses enfants à l’école ou à la crèche s’ils sont en sécurité et sur consignes des autorités.

Ainsi, comme le rappelle la campagne, « Le meilleur moyen d’éviter le danger, c’est de s’y préparer », il est donc indispensable que chacun s’approprie les bons réflexes en cas de pluies intenses et/ d’inondations soudaines :

– Mettez-vous en sécurité, montez à l’étage ou réfugiez-vous dans un abri sûr.

– Limitez vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture. Éloignez-vous des cours d’eau.

– Tenez-vous informés et suivez les consignes des autorités locales