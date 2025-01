La Clinique Uhaju va de nouveau accueillir ses patients à compter du 13 janvier 2025

Malgré les dégâts majeurs provoqués par le cyclone Chido à Mayotte, la clinique Uhaju a été relativement épargnée, ne subissant que de légers dommages tels que des rideaux métalliques arrachés et des baies vitrées endommagées. Les locaux ont été rapidement remis en état et servent aujourd’hui de base de vie pour plusieurs équipes venues sur le territoire apporter leur soutien et répondre à l’urgence.