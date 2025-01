Chido : Manuel Valls présente une feuille de route pour Mayotte

« Le cyclone Chido qui a durement frappé Mayotte le 14 décembre 2024 a donné lieu, par son ampleur inédite, à la plus grave crise de sécurité civile que notre pays ait connue depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette catastrophe est d’autant plus dramatique qu’elle frappe un territoire qui accumule déjà de très nombreuses difficultés, et ce, depuis de trop longues années », peut-on lire au début du courrier du ministre des Outre-mer.

Puis Manuel Valls de saluer la résilience et la force des Mahorais, « La très forte résilience des Mahorais que j’ai rencontrés force l’admiration », écrit-il. Et d’assurer que l’État est aux côtés des habitants de Mayotte en rappelant le dispositif mis en place, « l’état de catastrophe naturelle, puis de calamité exceptionnelle, ont été déclarés. Un pont aérien a été mis en place en 48 heures entre Paris, La Réunion et Mayotte, permettant l’acheminement de nombreux renforts, d’eau, de vivres, ou encore de matériels d’Urgence (…) La priorité a également été donnée à l’accès aux soins d’urgence, avec la mise en place du plus grand hôpital de campagne d’Europe, l’ESCRIM, opérationnel depuis le 24 décembre dernier. Des postes médicaux avancés ont été armés dans les trois dispensaires de Mayotte… ».

« Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville ! »

Manuel Valls dans ce courrier assure de la continuité de l’action de l’État et fait part de la méthode du gouvernement pour faire face à cette situation dramatique. « Une première réponse de très court terme sera la présentation, lors du prochain Conseil des ministres, d’un projet de loi d’urgence pour Mayotte. Nous vous soumettons dès à présent ce texte, afin que vous puissiez en prendre connaissance de manière anticipée. Il va permettre la mise en œuvre de mesures urgentes d’hébergement, d’accompagnement de la population et de reconstruction ou réparation des infrastructures et logements sinistrés ».

Le ministre d’État d’ajouter que les sujets prioritaires que sont le blocage des loyers et la lutte contre l’habitat illégal seront amendés par le Gouvernement. « Ce second point (ndlr, l’habitat illégal) est particulièrement prioritaire pour le Gouvernement. Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une ‘ île bidonville ‘. Je veux toutefois dire que, s’il est possible de procéder à des ajustements par la loi et que nous le ferons, cette lutte passera avant tout par l’engagement de davantage de forces sur le terrain et par une lutte plus résolue contre l’immigration irrégulière ». Et d’ajouter que « l’article 1er du projet de loi devra être revu afin de préciser que l’établissement public en charge de la reconstruction absorbera l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) préexistant. Il est, par ailleurs, évident que les élus, et notamment le président du conseil départemental, doivent être associés à ses travaux »

Le plan « Mayotte debout » sera sur pied d’ici 3 mois

Annoncé par le Premier ministre, François Bayrou, le 30 décembre dernier lors de sa visite sur notre territoire, le ministre des Outre-mer indique que les mesures du plan Mayotte Debout « devront faire l’objet d’une loi programme de refondation de Mayotte. Préparée en concertation avec les élus mahorais, la loi sera présentée dans les trois mois qui viennent. Elle comprendra des dispositifs permettant le développement économique et social du territoire sur de nouvelles bases ».

Puis de compléter que « la lutte contre l’immigration illégale fera l’objet d’un débat spécifique et que le Gouvernement, notamment le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutiendra des évolutions depuis longtemps attendues ».

Avant de conclure que, « Vous pouvez compter sur la détermination du Président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement tout entier pour rebâtir Mayotte sans revenir à la situation qui précédait la catastrophe », tout en garantissant de revenir rapidement à Mayotte afin de « poursuivre les discussions engagées » et de s’assurer de « l’avancée du plan et de la mobilisation de l’État ».