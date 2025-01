Déjà fragilisée, Mayotte subit de fortes averses

Actuellement en vigilance orange pour fortes pluies et orages, Mayotte a été frappée par des pluies diluviennes ce vendredi 3 janvier. De nombreux dégâts ont été constatés sur des infrastructures déjà fragilisées par le passage du cyclone trois semaines plus tôt, comme en témoignent les photos prises ce vendredi matin après seulement une heure de pluies.

À Kawéni, un enfant de huit a été blessé. D’après nos informations, il se serait retrouvé coincé sous le mur d’un garage qui se serait effondré sur la victime et souffrirait de fractures au niveau des membres inférieurs. Le CHM n’a pas été épargné. Les inondations ont provoqué de nombreux dégâts matériels. La direction de l’hôpital a fait savoir que les bâches installées n’avaient pas tenu et qu’elles nécessitaient d’être réinstallées de toute urgence. La maternité, le bloc chirurgical et le centre de santé de Jacaranda ont été inondés.

Depuis ce matin, le service départemental d’incendie et de secours de Mayotte indique que le numéro 18 n’est plus accessible pour les clients de l’opérateur SFR.