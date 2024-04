Zone d’Expression Prioritaire fait émerger « l’écriture du réel » chez les lycéens de Dembeni

Un silence impressionnant règne dans le CDI du lycée de Dembeni ce mardi 9 avril au matin. C’est que la plupart des élèves sont plongés dans l’écriture des textes que les journalistes métropolitains Edouard Zambeaux et Emmanuel Vaillant ont contribué à faire émerger sous leur plume, ou plutôt leur clavier ! Epaulés par les deux cocréateurs du site internet « Zone d’Expression Prioritaire » et par Grégoire Mérot, journaliste indépendant sur l’île, ils écrivent des textes à visée journalistique. « Cela peut être le récit de quelque-chose qu’ils ont vécu ou dont ils ont été témoins. L’important est que leur écriture puisse éclairer le lecteur sur la réalité locale », nous explique Edouard Zambeaux. La seule contrainte est de ne pas écrire de fiction : « nous sommes journalistes, nous nous intéressons donc exclusivement à l’écriture du réel », précise-il.

« Les outre-mer s’écrivent » : une future publication avec des textes des élèves !

Mayotte est le troisième Département et région d’outre-mer que parcourent Edouard Zambeaux et Emmanuel Vaillant, après la Guyane et la Guadeloupe. Ils se rendront prochainement en Martinique et à La Réunion. Leur but est de publier, au terme de l’aventure, un livre aux éditions Les petits matins. Provisoirement intitulé « Les outre-mer s’écrivent », il réunira une sélection des textes les plus pertinents des publics auxquels ils auront eu affaire. « C’est un pari éditorial », glisse malicieusement Edouard Zambeaux. « Il a pu être tenté grâce au soutien financier de la Direction générale des outre-mer », ajoute-il par reconnaissance.

Outre les lycéens de la classe de première HLP (Humanités, Lettres et Philosophie) du lycée de Dembeni, et de quelques élèves de seconde, les deux journalistes métropolitains s’adonnent également à l’exercice avec d’autres structures mahoraises comme l’Association des Jeunes Etudiants de Mayotte ou des structures de réinsertion de M’lezi Maore. « Même si, dans les faits, les participants aux ateliers d’écriture sont principalement des jeunes à partir de 15 ans, puisque les structures qui nous ont répondu s’occupent de jeunes gens, il n’y a en réalité pas de limite d’âge pour participer à notre démarche », précise Edouard Zambeaux.

Du tourisme au récit d’un viol : un panel de sujet extrêmement large chez les lycéens

Si ce dernier estime que les textes des lycéens « révèlent une réalité très âpre », son collègue Emmanuel Vaillant a quant à lui constaté chez eux « un attachement très fort à l’île ». C’est notamment le cas pour Farzela-Imane qui, contrairement à beaucoup de ses camarades qui ont choisi d’exprimer leurs inquiétudes face aux violences, a décidé de faire découvrir aux futurs lecteurs les beautés de l’île au lagon. C’est sur un ton enthousiaste et enjoué que la jeune fille de 16 ans nous confie le titre de son futur texte : « J’habite à Mayotte et je suis une touriste ! ». « J’avais envie de parler du tourisme à Mayotte et les journalistes m’ont conseillé d’en parler au travers de mes expériences personnelles », raconte-elle. « J’écris sur les différentes régions de l’île que j’ai pu découvrir », poursuit-elle. « J’aime le sud pour toutes les activités qu’on peut y faire, mais j’adore aussi le nord pour sa nature magnifique et ses randonnées. Le centre est, lui, surtout réputé pour célébrer les plus beaux mariages de l’île », détaille la lycéenne avec un émerveillement touchant.

Un texte qui contraste avec celui de Diane, éminemment plus sombre puisqu’il évoque sans tabou le viol qu’elle a subi. La lycéenne de 15 ans n’hésite pas à répondre à nos questions d’un ton assuré, estimant que « Cet exercice est un excellent moyen de faire entendre la voix des jeunes de Mayotte », leur permettant de « pouvoir écrire et expliquer ce qu’ils ne peuvent pas exprimer à l’oral au sein de la société ». Un aplomb impressionnant chez une jeune fille de 15 ans qui réalise, au sein de cet exercice, « une véritable catharsis », comme n’ont pas manqué de le remarquer les journalistes de ZEP. « Ils m’ont prévenu que si je désirais parler de ce sujet, je devais m’attendre à être très exposée car il n’y a pas beaucoup d’articles qui en parlent, ça reste un tabou dans les sociétés. Mais je suis prête à le faire car il faut dénoncer ces actes ! » lance Diane avec une « force tranquille » qui force le respect !

Un exercice révélateur d’une « schizophrénie sociale »

« Les élèves m’ont révélé avoir beaucoup apprécié pouvoir s’exprimer. Ils m’ont dit que la plupart du temps les personnes plus âgées considèrent qu’ils n’ont rien à dire ou ne les écoutent pas quand ils parlent », révèle Emmanuel vaillant. Ce journaliste métropolitain découvre là l’un des aspects de la société mahoraise traditionnelle : en son sein, les jeunes n’ont pas le droit à la parole et doivent seulement boire les paroles de leurs aînés sans mot dire. Même si la société mahoraise a beaucoup évolué ces dernières années, certains de ses membres tiennent encore à préserver cette tradition. Or, au sein de l’école de la République c’est exactement le contraire qu’on demande aux jeunes : s’exprimer. Avec respect, certes, mais néanmoins s’exprimer. Une schizophrénie qui n’est pas nouvelle puisqu’elle règne depuis au moins le début des années 80 sur l’île.

Toutefois, ne tendrait-elle pas à expliquer la perte de repères vécue par les jeunes Mahorais ? Comment peut-on réellement s’épanouir au sein d’un tourbillon d’injonction contradictoires ? « Ici, comme dans les autres outre-mer où nous nous sommes rendus, nous avons eu affaire à une nouvelle génération qui ose s’affirmer, qui ose dire les choses », a constaté Emmanuel Vaillant. Ne serait-il pas temps pour la société de le comprendre et de l’accepter ? A notre sens, elle n’a de toute façon guère le choix puisque les jeunes sont majoritaires sur l’île…

Nora Godeau