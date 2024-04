Les journalistes du site « Zone d’écriture prioritaire » au lycée de Dembeni

L’autorité en charge de la sûreté du territoire comorien a fait savoir que Julien Blanc-Gras et Éric Chebassier, présentés comme des journalistes, ne disposaient pas d’accréditations et n’avaient pas les documents administratifs requis pour entrer sur le territoire comorien conformément à la loi N°88-25 du 29 décembre 1988 relative aux conditions d’entrée et de séjour. Ces deux expulsions ont eu lieu 24 heures avant "une marche pacifique pour la paix aux Comores" annoncée par un groupe de jeunes de la Diaspora dénommé "Mabedja" opposé au régime à Moroni.