Le prix Prévention de la Délinquance 2023 décerné à Haki Za Wanatsa-CIDE à Bruxelles

L’association Haki Za Wanatsa-CIDE, est lauréate du Prix prévention de la délinquance 2023 attribué par le FFSU (regroupant une centaine de collectivités territoriales) qui lui sera remis à Bruxelles le 20 mars 2024.

Pour faire rayonner leur association, les représentants de HZW-Cide se sont rendus en Guadeloupe avant d’être reçus par le Préfet de Martinique, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité et la déléguée à la politique de la ville, dans le cadre des actions de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants menées avec Arnaud Gallais, ancien membre de la CIIVISE et co-fondateur de Mouv’Enfants, membre du Collectif CIDE.

Les nombreuses adhésions guadeloupéennes et martiniquaises ont permis au CIDE Océan Indien de devenir CIDE Outre-mer. Une montée en puissance saluée par ses adhérents et ses partenaires financiers que sont la préfecture, l’ARS, la politique de la ville, la DRAJES. « De quoi voir d’un très bel œil les prochains Etats généraux des Droits de l’enfant qui se dérouleront au Sénat, le 23 novembre 2024 ! », indique l’association.

Pour vous inscrire aux débats jeunes (EGDE) 2024 sur la thématique de l’EVARS (éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle) ouvert aux jeunes entre 16 et 23 ans, et/ou pour visionner en avant-première le film documentaire sur Arnaud Gallais à Paris (Sénat et Assemblée nationale) du 25 mars au 2 avril : contacter hakizawanatsa@gmail.com (pour plus de renseignements : wamitoo.yt)