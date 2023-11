La Sécu jouait à guichets ouverts aux usagers ce mercredi

La Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM) a décidé de reconduire sa journée d’accueil en faveur des employeurs et des auto entrepreneurs de l’île. « Même si la CSSM reçoit tous les jours ses usagers pour répondre à leurs demandes, elle organise régulièrement des matinées employeurs. Aussi, ce speed dating Urssaf est une occasion privilégiée de les rencontrer de visu et de répondre à leurs sollicitations et à leurs interrogations, indique Oulfate Youssouf, responsable de la Communication et du Marketing au sein de la CSSM. L’objectif est ainsi d’ouvrir la caisse à tous les cotisants que sont les entreprises et les professionnels ».

Du début de la matinée jusqu’au milieu de l’après-midi, les responsables et les cadres des entreprises ont ainsi pu voir un conseiller qui les a aidés à résoudre un problème ou tout simplement orientés dans les démarches administratives. « L’objectif est d’accompagner les usagers et de leur offrir les solutions adaptées à leurs besoins et à leurs situations. Que cela concerne un recouvrement amiable, une régularisation de dette, une mise en place de plan d’apurement, ou bien encore le traitement de contestations », complète Christophe Ali, responsable relations avec les entreprises et offre de services.

Les conseillers de la CSSM entièrement mobilisés pour répondre aux sollicitations

Plusieurs entreprises ont ainsi profité de cette journée pour régler leurs potentiels soucis et mettre à jour leur dossier. « L’idéal était de prendre rendez-vous via notre site afin de nous permettre de mieux préparer les dossiers et de cibler les causes, mais nous acceptons aussi ceux qui n’ont pas pris de rendez-vous. Car l’objectif de ce dispositif est bel et bien de régler les problèmes dans l’immédiat avec des entretiens individuels qui durent généralement entre 5 et 30 minutes, selon les difficultés rencontrées. Si nous ne pouvons pas trouver de solutions à l’issue de l’entretien, nous donnons un délai de 2 à 3 jours maximum pour les dossiers les plus complexes notamment. Notre but est d’être le plus accessible possible », insiste Christophe Ali.

Ainsi la plupart du temps c’était souvent des problèmes liés aux identifiants, au compte, ou bien une demande d’échéancier ou une régularisation. A l’image de ce responsable travaillant dans une entreprise spécialisée dans l’organisation de formations, souhaitant garder l’anonymat, qui avait des problèmes de cotisations bloquées. « Quand j’ai entendu à la radio que la CSSM organisait une journée speed dating pour les entreprises, je me suis dit que c’était l’occasion d’aller les voir directement en présentiel. Je pense que ce dispositif est plutôt une bonne chose, mon entretien avec un conseiller s’est très bien passé… Le problème a été réglé en 5 minutes ! Alors qu’après un mois et une bonne dizaine de mails envoyés il y avait toujours un blocage concernant les cotisations. Le conseiller m’a expliqué comment faire et la solution a été trouvée très rapidement. C’est très bien que la CSSM prenne ce genre d’initiative. Je pense qu’elle devrait organiser des rendez-vous avec les entreprises au moins une fois tous les trimestres, ça serait bien. Il faut multiplier les contacts physiques et les relations humaines qui sont essentiels, car on est quasi sûr d’avoir la réponse », raconte ce cadre visiblement ravi.

La CSSM compte renouveler ce genre d’opération plus régulièrement dans l’avenir afin de faciliter notamment la relation avec les usagers. « Pour l’instant nous sommes encore en phase de test…Nous attendons d’avoir l’ensemble des retours pour voir si cela fonctionne bien ou pas. Si les résultats sont satisfaisants nous réitérerons l’expérience plusieurs fois par an, car notre objectif est de dynamiser notre relation et nos services avec nos clients-usagers. Pour cela nous souhaitons répondre au mieux à leurs besoins, en se mettant à leur disposition et en ciblant le plus possible leur demande », conclut Oulfate Youssouf.

B.J.