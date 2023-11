Commémoration du 105ᵉ anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 place Zakia Madi

Comme tous les 11 Novembre, la France célébrait ce samedi l’Armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Toute la Nation honorait la mémoire des hommes et femmes morts pour la France.

En métropole, outre la cérémonie présidée par le Président de la République à 11 h sous l’Arc de Triomphe, le centenaire du 1er allumage de la Flamme du souvenir était également mis à l’honneur au cours d’un événement exceptionnel à 18 h, place Charles de Gaulle à Paris.

A Mayotte, le préfet Thierry Suquet a présidé la cérémonie en présence des autorités civiles, militaires, des anciens combattants, des volontaires du Service National Universel (SNU) et des classes de défense. La prise d’arme comprenait notamment sur les rangs un détachement de la gendarmerie de Mayotte. Le colonel Olivier Casties, commandant en second le COMGENDYT, représentait ce dernier au sein de la délégation d’autorités civiles et militaires.