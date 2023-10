Création d’une École nationale supérieure d’architecture à La Réunion

A l’occasion de la présentation du budget de son ministère pour l’année 2024, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé ce mercredi 27 septembre 2023, la création de l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) de La Réunion. Et ce en collaboration avec la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau et le ministre délégué chargé des Outre-mer Philippe Vigier, l

Créée il y a 35 ans avec le soutien des collectivités territoriales réunionnaises et notamment du conseil départemental de La Réunion, sous la forme d’une antenne de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, cet établissement d’enseignement supérieur s’autonomisera à l’horizon 2025 devenant ainsi la 21ème ENSA. Il s’agira de la première école d’architecture implantée dans un département ultra-marin. Elle emménagera en 2026 dans de nouveaux locaux.

« Reconnue au niveau local, régional et national pour son expertise en matière de conception architecturale, urbaine et paysagère en milieu tropical, l’École d’architecture de La Réunion offre à ses étudiants et étudiantes un enseignement en prise avec les enjeux de la transition environnementale et énergétique », souligne le ministère des Outre-mer.

Les ministres Vigier, Retailleau et Abdul-Malak, soulignent l’intérêt de la coopération pédagogique et scientifique que l’école d’architecture devra entretenir et développer avec l’ensemble de ses partenaires, à l’occasion de sa transformation statutaire.

L’école d’architecture de La Réunion développe également son rayonnement international, puisque son implantation indo-océanique lui permet d’entretenir depuis plusieurs années des liens pédagogiques et scientifiques avec l’Australie, l’Afrique du Sud, le Mozambique et l’Inde. Une opportunité de débouché pour les jeunes mahorais.