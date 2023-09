Salon de l’étudiant et de l’apprenti du 16 au 20 octobre

20Le Salon de l’Étudiant et de l’Apprenti de Mayotte, organisée en partenariat avec le Département de Mayotte, le Rectorat, Orange et AKTO, se tiendra du16 au 20 octobre 2023 sur différents sites de l’île.

Initialement prévu du 24 au 28 avril 2023, le Salon avait malheureusement dû être reporté en raison des perturbations survenues en marge de l’opération « Wuambouchou ».

Le Salon de l’Étudiant et de l’Apprenti de Mayotte constitue une opportunité essentielle pour les jeunes.

L’événement inclura des sessions de rencontres sous forme de speed dating ainsi que des cafés débats entre professionnels, jeunes et parents. De plus, des mini-concerts et des séances photos animées par des artistes locaux viendront clore chaque étape.

« Pour cette édition 2023, nous attendons près d’une soixantaine de partenaires et de plus de cinq mille visiteurs tout au long des différentes étapes de l’événement. Le Département de Mayotte et ses partenaires ont choisi de mettre en avant les formations d’excellence ainsi que les métiers en forte demande sur le territoire. Cette orientation témoigne de notre engagement à accompagner les professionnels de demain vers la réussite. Par ailleurs, les autres formations et métiers locaux seront également mis en lumière. Nous mettrons en place un service de transport pour les visiteurs, facilitant ainsi leur participation sur les différents lieux de l’événement. »