Coupure d’eau en urgence à Passamainty et planifiée à Kawéni

La société Habit’Âme est lauréate du concours Innov’Action 976 et Startup week-end organisé par l’Adim (Agence de développement et d’innovation de Mayotte) dans la catégorie économie sociale et solidaire (ESS) et développement durable. Le projet innovant de cette société consiste à collecter et recycler des déchets en plastique pour fabriquer des matériaux de construction.