Biodiversité : Sortie découverte avec l’association Gepomay

Née en 2011, l’association Kaza a pour vocation d’apporter un soutien logistique aux associations comme l’aide à la gestion administrative, financière, à la gestion du personnel... C’est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) qui depuis deux ans a développé un atelier et chantier d’insertion autour du numérique et du recyclage des déchets informatiques. La semaine dernière une convention a été signée avec le Crédit Agricole de La Réunion - Mayotte afin de définir les modalités de récupération des matériels et équipements informatiques obsolètes.