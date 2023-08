Internet, ça rame toujours autant ! 

Connecté en point majeur depuis Sesimbra, au Portugal et faisant tout le pourtour du grand continent africain, pour aller jusqu’en Malaisie, le SAT3/WASC/SAFE (South Africa Transit 3 / West Africa Submarine Cable / South Africa Far East) est un, si ce n’est le, plus long câble sous-marin reliant l’Europe à l’Asie avec ses 28 000 km déployés.

Depuis ce dimanche 6 aout 2023, il semblerait qu’il y ait une rupture au niveau de ce câble mais la zone précise de l’incident n’avait toujours pas été clairement identifiée encore hier, mercredi 9 aout.

Alors vous me direz : mais internet n’arrive tout de même pas que d’un seul point !? Sur l’aspect logistique c’est vrai mais l’actuelle pratique est plutôt complexe car ce fameux itinéraire bis de la connexion — au moyen notamment du LION 2 (Lower Indian Ocean Network) — est tout bonnement en travaux depuis ce début de semaine au niveau du Kenya (voir plan), par la même équipe qui est censée assurer cette intervention d’urgence au même moment à la direction quasi opposée. Une double malchance surtout pour les usagers de l’opérateur SFR sur notre île qui voient leur connexion mobile et internet plutôt ralentie le temps de rediriger l’ensemble du traffic sur les différentes routes alternatives possédées/louées par l’opérateur précité (un ralentissement certes mais en aucun cas des coupures; du moins, normalement !).

Du côté d’Orange Mayotte, moindre mal sachant l’achat/location de bandes passantes en plus grand nombre quant à leur routage supplémentaire au moyen du tout récent FLY-LION3 reliant notre île au câble de l’Est-africain EASSy (Eastern Africa Submarin System) en passant par Grande-Comore. Pas la même chance pour nos cousins réunionnais !

Les travaux de réparation en cours sont prévus au moins jusqu’à ce dimanche 13 août.